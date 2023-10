Fedez, il regalo "bio" per Chiara Ferragni dopo il ricovero in ospedale: «Dove lo trovi un marito così?»

di Redazione web

Fedez e Chiara Ferragni stanno tornando alla normalità, dopo aver trascorso una settimana molto difficile. Il ricovero di Fedez a causa dell'emorragia provocata da due ulcere nello stomaco ha preoccupato molto i fan e soprattutto la sua famiglia, che è corsa in ospedale per dare supporto al rapper. L'imprenditrice digitale ha lasciato la Paris Fashion Week per correre dal marito che in quel momento stava per entrare in sala operatoria d'urgenza.

Una volta rientrata l'emergenza e tornati a casa, Chiara e Fedez hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e cercare di tornare piano piano alla loro quotidianità insieme a Leone e Vittoria.

Fedez ha voluto fare un regalo alla moglie Chiara Ferragni per ringraziarla di essergli stato così vicino in questo periodo così buio per lui. Andiamo a scoprire il regalo insolito.

Il regalo "bio"

Fedez ha deciso di sorprendere Chiara Ferragni con alcuni regali molto insoliti e la moglie non ha potuto non riderne. Dopo averle fatto chiudere gli occhi, in modo che non potesse sbirciare, Fedez ha preso il suo regalo principale: una borsa in plastica morbida a forma di gallina, ma il meglio doveva ancora arrivare.

All'interno della borsa, infatti, il rapper aveva inserito delle "mutande per mani".

«Amore questo è un regalo "bio", vegano, che nessuno ha. Ma dove lo trovi un marito come me?» ha detto Fedez, tra le risate incredule di Chiara Ferragni.

