Fedez come sta: «Ho perso metà del mio sangue, sono stato moribondo. Belve? Ci andrei gratis. XFactor, spero di farcela»

Fedez è stato dimesso venerdì pomeriggio dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo otto giorni di ricovero. Finalmente è a csa con i figli Leone e Vittoria, e ovviamente la moglie, Chiara Ferragni, che gli è stata accanto nel momento più difficile. «Ho perso metà del mio sangue», ha detto riguardo l'emorragia dovuta a una doppia ulcera intestinale che ha scoperto la sera prima di un viaggio per Los Angeles, subito dopo aver messo a letto i bambini. A salvarlo, le trasfusioni per le quali ha ringraziato i medici, ma anche i donatori di sangue. Proprio durante i giorni del ricovero è arrivata la notizia della cancellazione della intervista con Francesca Fagnani a Belve: «Andrei anche gratis, ma la Rai non ha voluto», ha spiegato in un'intervista rilasciata a Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera.

