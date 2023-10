Justin e Hailey Bieber, le foto del nuovo nipotino: «Benvenuto in famiglia». Ecco di chi si tratta

di Redazione web

Non meno di 24 ore fa, Justin Bieber e sua moglie Hailey hanno postato una serie di foto che li ritraggono insieme ad un nuovo arrivato in famiglia. I Bieber sono diventati nuovamente zii, e ieri hanno incontrato la loro nipotina per la prima volta: si tratta della secondogenita di Jason e Lauren Kennedy, amici stretti dei Bieber.

Le foto di Justin e Hailey

La coppia Kennedy ha lottato per anni contro le difficoltà di avere un bambino e Justin e Hailey sanno quanto questo percorso sia stato duro per loro e hanno mostrato agli amici tutto il supporto possibile. Sui social, è infatti tornato in hype il video dove Jason e Laurel videochiamano i Bieber per comunicare la dolce notizia, un video commovente in cui si intravedono l' emozione e la commozione di Justin e Hailey.

Il post di Justin Bieber

« Vi pesento mia nipote Poppy Ford Kennedy. Chiunque conosca Jason Kennedy e Lurel Kennedy sa bene il percorso e le sfide che hanno dovuto affrontare per avere dei figli, ora hanno due bellissimi bambini dai quali sono assolutamente ossessionato». Abbiamo visto spesso i Bieber circondati di bambini e questo non fa che accrescere nei loro fan la speranza che presto o tardi anche Justin e Hailey accoglieranno nella loro vita un bambino.

