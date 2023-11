Guerra Israele-Hamas, Selena Gomez criticata dai fan: «Perché non ti esponi?». La risposta è da applausi

di Redazione web

Selena Gomez sembrerebbe in procinto di abbandonare i social, dopo le critiche che ha ricevuto per il suo silenzio circa la questione del conflitto tra Israele e Hamas. La pop star 31enne, ambasciatrice Unicef dal 2009, ha annunciato le sue intenzioni in un post, che poi è sparito poco dopo: aveva scritto le sue intenzioni di prendersi una pausa, per un periodo di tempo imprecisato.

Come riporta il Daily Mail, la diva avrebbe sofferto molto a causa delle critiche, che l'avrebbero spinta a prendere una decisione drastica.

La polemica

Precedentemente, Selena ha utilizzato i suoi social per promuovere un'iniziativa legata alla salute mentale, tema molto caro alla cantante: i follower, però, l'hanno tempestata di commenti negativi, criticandola per non aver preso posizione nell'ambito del conflitto arabo-israeliano. La pop star si è vista costretta a disattivare i commenti sui suoi post, dato che gli hater stavano prendendo di mira anche i post precedenti, continuando ad attaccarla.

Dopo questo screzio, la cantante ha pubblicato una storia, scrivendo: «Mi voglio prendere una pausa e disattiverò il mio account Instagram.

Il comunicato

Per quanto riguarda la questione della guerra, invece, la cantante ha voluto rilasciare una dichiarazione ufficiale: «Sono addolorata dinanzi a tutto l'orrore, l'odio, la violenza e il terrore che sta avvenendo in questo momento, ma non sarà certo un post a cambiare il mondo. La tortura e l'uccisione, così come qualsiasi altro gesto di odio nei confronti di una minoranza, rappresenta qualcosa di orrendo. Dobbiamo proteggere TUTTE le persone, e fermare la violenza definitivamente. Mi dispiace se le mie parole non bastano. Semplicemente, non posso sopportare che si faccia del male alle persone, mi fa star male. Vorrei poter cambiare le cose, ma non posso».

