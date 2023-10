Justin e Hailey Bieber, la coppia diventa un meme e poi un travestimento per Halloween

di Redazione web

Nell'ultimo periodo ne abbiamo viste di foto in cui Justin Bieber e Hailey si sono presentati ad eventi con look totalmete opposti, lei sempre elegante e raffinata e lui come se stesse uscendo a buttare la spazzaura fuori dal vialetto di casa, abbiamo visto anche che la signora Bieber ha reagito in modo divertito e autoironico alla cosa, ma come ha reagito il pubblico?

Stranamente non si parla di polemica, anche perchè c'è già stata, tra chi difendeva lo stile personale di Jutin e chi lo accusava di essere irrispettoso, altri hannno invece deciso di utilizzare l'arma di scherno più potente dei media, la satira.

Ebbene sì, Justin e Hailey sono diventati un meme e la cosa ha divertito anche la coppia, nell'ultima puntata del podcast di Hailey dove invita alcuni ospiti famosi a parlare con lei, nel bel mezzo della puntata a tema Halloween, qualcuno ha bussato alla porta...

Erano due ragazzi travestiti da Justin e Hailey il giorno del lancio di uno dei prodotti di bellezza di Hailey, lo stesso giorno in cui grazie allo scatto di quella famosa foto, sono diventati un buffo meme, e non solo, in vista di Halloween le coppie più audaci hanno pensato di travestirsi proprio da coppia Bieber e c'è chi in merito, ha girato anche alcuni tutorial.

