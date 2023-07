Selena Gomez e la dedica ai suoi fan per il suo 31esimo compleanno: «Sono umana, non sono perfetta»

di Redazione web

Selena Gomez è una delle popstar mondiali più amate e note e, proprio nelle scorse ore, ha festeggiato il suo 31esimo compleanno. La cantante, che è solita condividere messaggi d'amore, di bodypositivity e accettazione di se stessi, nonché di fare sensibilità sull'importanza della salvaguardia e cura della salute mentale, anche questa volta in cui, teoricamente, dovrebbe essere lei la protagonista assoluta, ha deciso di ringraziare i suoi fan per esserle sempre vicini e dimotrarle tanto affetto.

Il post Instagram di Selena Gomez

Selena Gomez ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui, truccata di tutto punto e seduta su un soffice letto, soffia su due candeline sopra a una torta con il numero 31. La popstar, che alcuni anni fa era la persona più seguita del mondo su Instagram, ha scritto: «Sono davvero grata per tante cose nella mia vita e una delle cose per cui sono più felice è il mio lavoro con Rare Fund (servizio ed educazione alla salute mentale, ndr) che collabora con Rare Beauty (linea di cosmetici di Selena Gomez, ndr). Grazie a tutti voi siamo riusciti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla salute mentale giovanile. Questa è la passione della mia vita. La gente continua a chiedermi cosa desiderassi di più per il mio compleanno e io rispondo a tutti che per me la cosa più importante sarebbe una donazione spontanea alla Fondazione. Facciamo la differenza. Sono umana e non sono perfetta, faccio errori di continuo ma questi mi aiutano a essere anche un esempio migliore per i miei fan».

Le foto della festa

Inoltre, Selena Gomez ha pubblicato anche alcune foto della sua festa di compleanno. A corredo degli scatti, la didascalia che recita: «31». Al party esclusivo c'erano vari vip tra cui, anche, Paris Hilton.

