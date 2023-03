Selena Gomez e Zayn Malik sono una nuova coppia? Paparazzati in atteggiamenti teneri

di Redazione web

Selena Gomez e Zayn Malik sono una nuova coppia? È ciò che i chiedono i fan più affezionati dei due cantanti che sono stati avvistati molto vicini da non lasciare spazio a nessun dubbio. Recentemente, l'ex fidanzata di Justin Bieber è stata al centro del gossip per il fatto di promuovere molto attivamente l'idea di body positivity e di mostrarsi, quindi, sui social, senza trucco o filtri. Zayn, invece, dopo la rottura con la modella Gigi Hadid è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata.

Le rivelazioni di una fonte vicina a Selena e Zayn

In questo momento sta impazzando il gossip secondo cui Selena Gomez e Zayn Malik sarebbero una nuova coppia. Una fonte vicina ai cantanti ha rivelato a ET: «Selena e Zayn sono usciti insieme nella zona di SoHo a New York la scorsa notte intorno alle 22:30. Sono entrati tenendosi per mano e si stavano baciando. La maggior parte del personale del ristorante e dei frequentatori del locale non li ha notati. Sembrava che stessero bene insieme ed era chiaro che era un appuntamento».

Selena Gomez e i social

Selena Gomez cerca di tenere la sua vita privata il più nascosta possibile per questo sui social non si sbilancia mai, anzi, promuove molti messaggi positivi come ad esempio la body positivity e l'amore per se stessi.

