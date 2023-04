«Justin Bieber ha contattato Selena Gomez»: il retroscena choc. I fan: ritorno di fiamma?

di Redazione Web

Justin Bieber e Selena Gomez si sarebbero sentiti telefonicamente nelle ultime settimane. Questo è quanto riporta il magazine di gossip Radar Online, che ha smentito quanto aveva dichiarato la cantante sulle Instagram stories. Tuttavia, i sogni dei fan su un ipotetico ritorno di fiamma tra Justin e Selena sono stati ben presto smontati. Perchè? Scopriamolo insieme.

Justin Bieber e Selena Gomez, il gossip impazza

Selena Gomez recentemente aveva preso le difese di Hailey Bieber (moglie di Justin) e aveva chiesto pubblicamente ai fan di smettere di mandare messaggi pieni di odio.

«Hailey Bieber mi ha contattato e mi ha fatto sapere che ha ricevuto minacce di morte e tanta odiosa negatività. Questo non è ciò per cui mi batto. Nessuno dovrebbe ricevere odio o bullismo. Ho sempre chiesto gentilezza e voglio davvero che tutto questo finisca», questo aveva scritto la star di Disney Channel.

Tuttavia, come riportato da RadarOnline, pare che sia stato Justin Bieber a contattare la ex compagna, chiedendole di sostenere pubblicamente la moglie Hailey.

I commenti dei fan

Il gossip è impazzito nel giro di pochissimi minuti. Molti fan dell'ex coppia sperano, infatti, in un ritorno di fiamma anche se Justin è felicemente sposato con Hailey Baldwin dal 2019. Inoltre la chiamata tra Selena e Justin pare sia avvenuta solo per chiarire quanto accaduto e per invitare la Gomez a sensibilizzare i suoi follower.

