Selena Gomez criticata dagli hater: «Sei ingrassata». La risposta è unica: è vero, durante le feste natalizie ci ho dato dentro

Selena Gomez ha spesso avuto a che fare con gli hater. Gli odiatori del web si sono scagliati contro la cantante moltissime volte: per le sue relazioni, per la sua carriera, per le sue scelte e anche per il suo aspetto fisico. Per questi motivi anche, Selena ha passato un momento difficile della propria vita e infatti, è rimasta assente da Instagram per molto tempo. L'ultimo feroce attacco degli hater nei confronti di Selena, è arrivato subito dopo la notte dei Golden Globes.

Selena Gomez, nuovo video per la 'body positivity': «Sono fiera della mia pancia vera»

Le offese a Selena Gomez

Le offese più recenti che gli hater hanno riservato alla cantante e attrice Selena Gomez, riguardano il suo aspetto fisico. In molti sui commenti sotto agli ultimi post hanno scritto: «Quanto sei ingrassata?» oppure «Non sembri nemmeno tu». Alle critiche Selena ha risposto: «È vero sono un po' ingrassata e questo perché durante le feste natalizie me la sono goduta, ci ho dato dentro».

La pace con Hailey Bieber

Selena Gomez recentemente è stata protagonista anche di un bell'episodio che la riguarda molto da vicino. La cantante si è rivista con la moglie di Justin Bieber (suo ex fidanzato storico), la modella Hailey Bieber. Le due si sono incontrate ad un evento ed hanno seppellito qualsiasi ascia di guerra.

