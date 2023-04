Selena Gomez, il selfie fa il record di like. Ecco la “rinascita” della pop star

di Redazione Web

Fiumi di like e commenti per Selena Gomez che è ritornata sui social con un selfie che ha incantato gli oltre 400 milioni di utenti che da anni la seguono con ammirazione. La cantante, star di Disney Channel, ormai da alcuni anni sta lottando contro il lupus, una malattia autoimmune che l'ha costretta a subire un trapianto di rene e che l'ha portata a un drastico cambiamento fisico, diverse volte evidenziato dagli haters che la prendono di mira con commenti poco piacevoli.

Selena Gomez, la lotta contro il lupus

Lo scorso 4 novembre è diventato disponibile sulla piattaforma streaming Apple TV, il documentario di Selena Gomez: “My Mind & Me”, che racconta la battaglia della cantante contro la malattia. La giovane ha raccontato che i farmaci da assumere per tenere sotto controllo la malattia l'hanno portata a prendere peso e a causa di ciò molte persone hanno cominciato ad attaccarla sul web accusandola di essere ingrassata, incuranti dei suoi gravi problemi di salute.

Recentemente, stanca di ricevere continui commenti negativi sul fisico, la pop star ha confessato che nei periodi in cui assume i farmaci trattiene molti liquidi, per questo motivo appare più ‘gonfia’ rispetto al passato. Una rivelazione, tuttavia, che non serve a giustificare i commenti dei leoni da tastiera che continuano a fare del bodyshaming nei confronti dell'artista.

I commenti dei fan

La cantante - che oggi è in risalto nelle pagine di gossip per la presunta relazione nata con l'ex membro dei One Direction, Zayn Malik - ha condiviso uno scatto che ha decisamente infiammato il web. La Gomez, da sempre paladina del body positivity, non ha problemi a mostrarsi senza un filo di trucco, ma questa volta ha deciso di catturare l'attenzione dei follower con uno scatto più infuocato: rossetto rosso fuoco e t shirt che mette in evidenza le forme del seno prosperoso. «Sei sempre stupenda, ma ora sembri rinata», ha scritto una fan tra i commenti.

