Selena Gomez, con Benny Blanco ritrova l'amore: è l'amico del suo ex Justin Bieber

«I'll be single soon» (presto sarò single) cantava Selena Gomez nel suo ultimo singolo, ma non poteva proprio immaginare che da quella canzone, la sua vita sentimentale sarebbe totalmente cambiata. La migliore amica di Taylor Swift è finalmente riuscita a superare la rottura con Justin Bieber, avvenuta più di qualche anno fa e mai dimenticata dai fan che ancora li vorrebbero insieme.

Ma tutto ciò non sarà possibile perché Sel ha ritrovato l'amore tra le braccia del produttore musicale del suo ultimo brano, "Single Soon", per l'appunto, nonchè amico di Justin Bieber, lo storico ex.

Andiamo a scoprire qualcosa in più della coppia che, a quanto dice la cantante, sarebbe più solida che mai.

Selena Gomez, il suo nuovo amore

La cantante e attrice americana è tornata sui social dopo l'ennesima pausa.

Ma lei è tornata dai suoi fan per far sapere che è felice, serena e con il cuore pieno di amore per Benny Blanco, il producer musicale con cui si starebbe frequentando da oltre 6 mesi.

«Lui è la persona milgiore che io conosca, ringrazio i miei fan per il supporto e per la preoccupazione, ma non uscirò mai più con un fuc*boy (cattivo ragazzo), so badare a me stessa», ha scritto Selena, rispondendo ad alcuni commenti di fan preoccupati per la cantante.

La prima foto risale al 30esimo compleanno dell' ex maga di Waverly, ma nessuno avrebbe mai sospettato che tra i due ci fosse del tenero, soprattutto perché Benny è un caro amico di Justin Bieber, con il quale ha collaborato durante il singolo "Lonely".

Esiste ancora la regola per cui non si frequentano gli amici dell'ex o possiamo andare avanti e sperare che per Selena sia la volta buona?

Intanto Selena è al settimo cielo e i fan non vedono l'ora che la nuova coppia possa essere paparazzata in compagnia di Taylor Swift (sua migliore amica) e il suo nuovo fidanzato Travis Kelce, giocatore di rugby, in un appuntamento a quattro.

