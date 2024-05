Robert Fico, attentato al premier slovacco: ferito da 4 colpi di pistola. «Lotta tra vita e morte, operato all'addome»

Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito in una sparatoria al termine di una riunione del governo nella città di Handlova. Lo riportano i media slovacchi spiegando che il premier, ferito mentre si trovava all'esterno e stava salutando la folla, è stato trasferito in ospedale dove starebbe lottando tra la vita e la morte. L'aggressore è stato fermato.

Il premier ferito all'addome

Fico è stato colpito da 3-4 spari al petto e all'addome e si trova attualmente in ospedale. Lo ha confermato la presidente del paese, Zuzana Čaputová, che ha deplorato l'attentato. Le sue condizioni sono considerate molto serie, ma il premier slovacco «al momento sarebbe fuori pericolo». Lo riferiscono fonti citate dal portale slovacco Pluska.sk, secondo le quali il premier "è stato ferito all'addome e al braccio». «Lo stanno per operare», aggiungono le fonti. Secondo altre fonti citate dal sito Sme.sk, Fico è stato trasportato in elicottero nell'ospedale di Handlovsk e il premier avrebbe parlato con lo staff medico.

La presidente: "Attacco brutale e spietato"

Nella sua prima reazione alla sparatoria, la presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, si è detta scioccata dall'attacco «brutale e spietato» al primo ministro e gli ha augurato una pronta guarigione.

La dinamica

Secondo i giornali locali, l'aggressore si sarebbe rivolto a Fico, che stava stringendo la mano ai presenti, urlando: «Vieni qui!». Poi gli spari. L'attentatore, che si nascondeva tra la folla radunata davanti all'edificio dove stava parlando il primo ministro, è stato fermato da alcuni passanti e dalle forze di sicurezza.

Il profilo dell'aggressore

Sarebbe stato un uomo di 71 anni, originario di Levice, a sparare al primo ministro slovacco Robert Fico. Lo riporta l'emittente locale Tv Joj spiegando che la polizia lo ha fermato. Mentre era in manette, l'uomo ha comunicato con le forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 16:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA