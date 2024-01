Influencer morta a 35 anni, Mila lascia 4 figli: sui social la battaglia per perdere 70 kg, i dubbi sul bypass gastrico

di Redazione Web

Nota al pubblico sui social come la donna che aveva cambiato la sua vita lottando duramente contro l'obesità, l'influencer brasiliana Mila de Jesus, di 35 anni, ha lasciato un grande vuoto nella sua famiglia, composta da quattro figli, e alla comunità creata sui social, dov'era seguita da oltre 60 mila follower.

La donna è morta venerdì 12 gennaio per «arresto cardiaco», così come hanno fatto sapere alcuni media americani. Della sua scomparsa ha dato notizia una delle sue figlie, Anna Clara, attraverso la pubblicazione di un post sull'account Instagram ufficiale della mamma.

L'addio dei figli

Lo scatto condiviso ritrae la modella brasiliana mentre sorride e guarda a destra dell'obiettivo.

Pedro Marçal, un altro dei suoi figli, ha detto addio alla mamma scrivendo: «Riposa tranquilla mamma. Ti voglio tanto bene. Nessuno mi amerà quanto te. Riposa con Dio».

La notorietà

Mila de Jesus era diventata famosa per aver cambiato stile di vita, fisico e modo di pensare. La giovane modella non ha sempre avuto un corpo statuario, così come ha sempre raccontato in prima persona e innumerevoli volte sui suoi canali social. All'età di 22 anni era obesa, ma grazie a tanta determinazione e a un'operazione di bypass gastrico, la donna è riuscita a perdere più di 70 chili. Era arrivata a pesarne 150.

I suoi follower ora si chiedono se la sua morte abbia a che fare con il dimagrimento e con quell'intervento che impedisce il transito del cibo nello stomaco, riducendo il senso di fame.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA