Drag queen al liceo, l'esibizione al ballo di fine anno irrita i genitori: preside licenziato. «Lontano dai ragazzi»

di Redazione Web

Nessun ballo romantico tra studenti ma l'accattivante esibizione di una drag queen. La peculiare scelta di una scuola superiore di Albuquerque, nel Nuovo Messico (Usa), ha portato al licenziamento del preside del liceo e alla sospensione di alcuni dipendenti. All'inizio della settimana il direttore delle scuole pubbliche di Albuquerque, Channell Segura, ha inviato una lettera ai genitori segnalando che l'esibizione si è svolta durante il ballo di fine anno del 20 aprile confermando che avrebbe avviato un'indagine per determinare chi abbia organizzato l'evento e come questo abbia influenzato gli studenti, riporta Nbc News.

Le accuse dei genitori

Sulla pagina Facebook ufficiale della Atrisco Heritage Academy High School, diverse persone hanno espresso grande disappunto per l'esibizione. «Ogni dipendente a conoscenza di quello spettacolo disgustoso dovrebbe essere licenziato», ha scritto un utente.

«Quanto deve essere malvagia e moralmente corrotta la gente per permettere che tutto ciò accada? Chiunque abbia approvato questa cosa non dovrebbe essere autorizzato ad avvicinarsi ai ragazzi», si legge in un altro commento.

Chi è la drag queen

In un video su TikTok, si vedono gli studenti radunarsi intorno alla performer, che indossa stivali neri alti e un body suit, mentre si china, si accovaccia e balla. L'emittente KOB 4 di Albuquerque ha identificato la performer come la drag queen Mythica Sahreen. Sahreen ha detto all'emittente di aver lavorato in precedenza con la Gay-Straight Alliance, confermando di essere stata invitata a esibirsi nella scuola, senza specificare chi l'avesse invitata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA