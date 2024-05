Michelle Hunziker promossa conduttrice di "Io Canto Family": come ha preso la decisione di Mediaset Gery Scotti

di Dajana Mrruku

Michelle Hunziker promossa. La presentatrice di Mediaset potrebbe aggiungere un nuovo programma alla lunga lista di format condotti da lei, da Striscia la Notizia a Michelle Impossible, dove ha dimostrato di saper cantare, ballare e non solo. La showgirl svizzera aveva preso parte anche alla versione originale di Io Canto, condotta da Gerry Scotti, in versione di giudice dei vari talenti che si esibivano davanti a lei e per la nuova versione del programma, i vertici Mediaset starebbero pensando ad una promozione per Michelle: da giurata a conduttrice. Ma come avrà preso questa decisione Gerry Scotti, il presentatore ufficiale di Io Canto?

Le parole di Gerry Scotti

Gerry Scotti ha raccontato a Chi come ha reagito al nuovo ruolo di Michelle Hunziker nel suo programma Io Canto, nella versione Family. Il presentatore non è stato affatto colto di sorpresa, anzi! A dispetto delle ultime voci circolate online che volevano i due personaggi televisivi l'uno contro l'altra, Scotti ha rivelato: «Quando mi hanno detto che sarebbe partito lo canto Family proprio in questo periodo, mi sono detto: il pubblico mi vede nel preserale, mi vede a Striscia...

Poi la proposta: «Allora sono andato dall'editore a dire che non lo potevo fare e, quando mi ha chiesto 'Con chi lo vedresti?', ho fatto subito il nome di Michelle, la mia sodale, la donna con la quale ho passato più ore, che era già stata membro della giuria. Quando sono andato a trovarla alla prima puntata, le ho detto 'Gli altri lasciano in eredità un testamento, io ti lascio una trasmissione!'».

