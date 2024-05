Isola, Valentina Vezzali sotto accusa: «Mi vogliono fare fuori», Samuel Peron stufo: «Cerca solo conferme»

di Ida Di Grazia

Valentina Vezzali al centro delle polemiche di questa settimana e protaonista della diretta dell'Isola dei Famosi di domenica 19 maggio. Dopo essere stata nominata ha passato qualche giorno lontano da tutti decidendo di stare un po' da sola. I naufraghi alle spalle della campionessa però non hanno avuto parole tenere Greta Zuccarello è tra le prime accusatrici, per Edoardo Franco si comporta da bambina e addirittura il resto del gruppo parla di fragilità psicologica.

Vezzali contro tutti

«Sono stanca di essere attaccata - ha commentato Valentina Vezzali parlando con Luxuria - e se il gruppo vuole screditare la mia immagine non lo permetto.

Samuel Peron è tra cloro che è stato più duro con la schermitrice: «Io a Valentina ho detto quello che pensavo e cercato di farglielo capire - poi rivolgendosi direttamente a lei ha detto - se non accetti quello che ti dico ci sta ma non puoi aspettarti che dica quello che vuoi sentirti dire. Quando torneremo in Italia ci confronteremo».

«Samuele quando tornate in Italia noi staremo al mare - scherza Sonia Bruganelli - Valentina hai una necessità continua di conferme, evidentemente stai patendo questo ruolo da leader che pensavi di avere. Samuel ha ragione se non senti quello che ti piace diventi permalosa».

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Maggio 2024, 22:32

