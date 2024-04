Gerry Scotti, la provocazione di un fan: «Sei sempre in tv, perché non smetti?». La risposta sorprendente

di Dajana Mrruku

Gerry Scotti è uno dei volti più apprezzati di Mediaset. Con i suoi programmi di intrattenimento, da Tu si que vales a Lo show dei Record, il conduttore tiene compagnia al pubblico di Canale 5 che ormai si è affezionato alla figura dello Zio Gerry e lo segue con molto piacere, o almeno questo vale per la maggiorparte del pubblico.

Il conduttore è sempre in onda con programmi divertenti, come Io Canto, e di informazione e satira, come Striscia la Notiziadi cu non può proprio a fare a meno. Gerry, tuttavia, non è esente dalle critiche e quella che gli viene mossa più spesso nell'ultimo periodo è di essere sempre in diretta e di non prendersi mai una pausa da lavoro.

Le critiche a Gerry Scotti

Sulla copertina di TvSorrisi e Canzoni, Gerry Scotti celebra il suo nuovo traguardo, la conduzione del nuovo programma nel centesimo anniversario della nascita del suo primo conduttore e ideatore, Mike Bongiorno, "La ruota della fortuna".

Tra i commenti di gioia e felicità, anche una critica molto pungente a cui Gerry ha condotto in modo impeccabile. «Si prendesse dieci anni di pausa, come ti distrai un attimo te lo ritrovi in onda», scrive un utente, criticando il conduttore per la sua "sovraesposizione" nel palinsesto Mediaset.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Aprile 2024, 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA