Io canto generation, trionfo Marta Viola. Vince la gara e anche il premio tecnico Giuria e Radio: «Sto vivendo un sogno»

La prima edizione di Io canto generation si è conclusa ieri sera, 27 dicembre, tra gli applausi dei giudici che non riuscivano a decretare un vincitore e la sorpresa di Renato Zero che ha commosso tutti. Gerry Scotti ha ritrovato l'energia e la passione di Io Canto, il formato di qualche anno fa, di cui era al timone, circondato da ragazzi e bambini pieni di talento e di voglia di fare.

A trionfare è stata Marta Viola che sin dalle prime esibizioni aveva conquistato un posto speciale nel cuore degli spettatori e della giuria.

Le parole di Marta Viola

«È successo!!- scrive Marta Viola sul suo profilo personale di Instagram, ancora incredula della vittoria raggiunta la sera prima - ancora non posso crederci, è stata un’avventura incredibile: le amicizie, le cantate in hotel fino a tardi, le prove a casa e in studio, i costumi, le settimane che mi sembravano infinite prima di rivedervi, le videochiamate, gli abbracci, i pianti, le standing ovation, i voti, le esultanze, la mia squadra, la mia coach con cui ho condiviso questo palco tantissime volte Benedetta Caretta, il regista Roberto Cenci che ci ha trattati come se fossimo suoi figli. Tutto, tutto, tutto ha formato questa vittoria.

La ragazza di 14 anni prenderà parte alla Summer School Academy di canto, cinema e filmmaking musicale, presso la sede della New York Film Academy. Ma i premi non sono finiti per Marta che si è portata a casa anche il Premio tecnico della giuria e radio, consegnato da Chiara Tortorella, speaker di R101: «Il tuo primo singolo andrà in onda su Radio 101».

