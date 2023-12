Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, il figlio Andrea ai follower: «Io bello come papà? Non è un complimento, meglio mamma...»

di Dajana Mrruku

L'amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo potrà pure essere finito, ma dalla loro unione è nato Andrea D'Alessio, di 13 anni che si appresta a diventare il prossimo figlio d'arte, proprio come il fratello maggiore Luca D'Alessio, in arte LDA. Il ragazzo vive insieme a mamma Anna, con la quale ha un bellissimo rapporto. I due si mostrano spesso nelle storie Instagram l'uno dell'altra mentre sono intenti a fare cose abituali come fare la spesa, andare a scuola insieme e a cena fuori.

Anna Tatangelo, nonostante i numerosi impegni con Io Canto Generation, non lascia mai solo il piccolo Andrea che può, tuttavia, contare anche sul papà Gigi, anche lui impegnato, ma con The Voice Kids. Andrea D'Alessio è un ragazzo figlio della sua generazione che vive con un profilo Instagram e TikTok aperto sin da subito e, con esse, tante live. In una di queste, il commento sul papà Gigi D'Alessio ha suscitato una reazione a sorpresa.

il figlio di gigi d’alessio che “se mi dici che sono bello come mio padre non è proprio un complimento” sto morendo per favore😭😭😭 pic.twitter.com/B5deVCWetM — gᵀ (@DIECIKSCALE) December 20, 2023

La battuta su papà Gigi D'Alessio

Andrea D'Alessio era intento a portare avanti una diretta su TikTok insieme ai commenti dei suoi amici e dei suoi fan, ma la battuta sul papà Gigi D'Alessio non è passata inosservata. «Mi dicono che sono bello come mio papà Gigi D'Alessio...

