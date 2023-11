Anna Tatangelo, primo appuntamento ufficiale: «È agitatissimo»

di Redazione Web

Anna Tatangelo è una mamma molto legata al figlio Andrea, avuto dalla relazione con Gigi D'Alessio. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2005, ma a marzo 2020 hanno annunciato la loro separazione. Un momento molto delicato per loro due e per il piccolo Andrea che, tuttavia, ha compreso le motivazioni che hanno portato i suoi genitori ad allontanarsi. «Andrea è un bambino molto bravo, è sveglio e maturo per la sua età», ha detto la Tatangelo in un'intervista.

Il figlio ha 13 anni e, se prima mamma Anna usciva con lui per andare a prendere insieme il gelato, adesso non è più così, anzi!

Il primo appuntamento

«Una volta uscivo per andare a prendere un gelato con mio figlio, mentre adesso esco... per fare cosa Andrea?», chiede mamma Anna al figlio che risponde, imbarazzato, «A prendere il gelato con la mia fidanzata».

Il primo appuntamento ufficiale per Andrea e la fidanzatina e, vista l'età (hanno entrambi 13 anni) Anna Tatangelo ha voluto accompagnarli non solo a prendere il gelato, ma a trascorrere la serata di Halloween a Cinecittà World.

