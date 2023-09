Anna Tatangelo, lacrime a Verissimo: «Mia mamma ha perso la lotta contro il tumore al seno. Mio papà ha voltato pagina»

di Redazione web

Anna Tatangelo è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Un'intervista toccante che ha portato spesso anche la stessa conduttrice ad emozionarsi davanti alle confessioni della cantane.

Impegnata prossimamente con il programma di Gerry Scotti 'Io canto Generation', Anna Tatangelo ha rivelato, però, alcuni dettagli sulla sua vita privata, sul suo ruolo di figlia e mamma e sul rapporto con Gigi D'Alessio. Ecco cosa ha detto.

Anna Tatangelo si è commossa e ha commosso Silvia Toffanin nel parlare della mamma.

«Mi sono aggrappata alla fede e ho cercato sempre di sorride anche se dentro di me soffrivo - ha raccontato Anna Tatangelo -, in quella stanza di ospedale ho finto che quello che stava accadendo fosse momentaneo… Volevo trasmettere coraggio e forza a mia madre. Questi ultimi anni mi hanno segnato tantissimo, ciò che è successo mi ha cambiato per sempre la vita. Oggi più che mai mi sento di sottolineare l’importanza della prevenzione, perché può salvare la vita»​.

Un racconto, quello della cantante, che ha sciolto tutti. Soprattutto parlando dell'amore che prova per il papà, ha raccontato in merito al rapporto che possiede con lui: «Mio papà si è rifatto una vita dopo la morte di mamma. Non sono nessuno per giudicare, mi auguro sia felice, io sto cercando il mio tempo per metabolizzare».

Poi in merito al suo ruolo di mamma: «Sarò sempre grata a Gigi, anche se le strade si sono separate, abbiamo un obiettivo comune che è la serenità di nostro figlio». Poi l'emozione per il programma di Gerry Scotti: «Sarà la più piccola, conosco tutti da tantissimo tempo, spero di divertirmi», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Settembre 2023, 18:24

