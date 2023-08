Anna Tatangelo: «Barbie ragazza periferia». Il particolare non sfugge ai fan: «Patrimonio Unesco, lato b perfetto»

di Redazione Web

Negli ultimi mesi Anna Tatangelo sembra essere letteralmente rinata. «Barbie ragazza di periferia». Sono queste le parole che la cantante ha scritto a corredo dell'ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Infatti, Una foto in costume rosa che mette in evidenza il suo fisico tonicissimo e che soprattutto, non è passata inosservata ai suoi fan. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan al post pubblicato da Anna Tatangelo sul suo profilo Instagram. «La perfezione. Questa Barbie ci mancava, sei perfetta», ha scritto un fan. E ancora: «Fantastica, il tuo lato b è perfetto, sei un sogno». «Barbie bionda spostati perché è arrivata la bellezza in persona. Sei stupenda: patrimonio dell'Unesco », ha scritto ancora un altro follower.

