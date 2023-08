Anna Tatangelo e il lutto per la perdita della mamma: «Da quel dolore non si guarisce mai»

di Redazione web

Solo l'anno scorso, Anna Tatangelo ha dovuto affrontare una gravissima perdita che l'ha segnata molto e continua a farlo, la morte della mamma Palmira Vinci, a 67 anni, dopo una lunga malattia. La cantante non ha mai parlato apertamente di come ha affrontato il lutto, ma nelle ultime ore qualcosa è cambiato e ha voluto confidarsi con i suoi follower e raccontare come ha fatto a superare la sua morte, o almeno a cercare di andare avanti.

Anna ha ricevuto immediatamente tutto l'amore e il supporto da parte dei fan che per la prima volta, dopo tanto tempo, l'hanno sentita fragile e hanno voluto sostenerla e consolarla.

Anna e l'elaborazione del lutto

Anna Tatangelo ha aperto un box domande sul suo profilo Instagram dove i fan le hanno potuto chiedere tutte le curiosità che desideravano. Tra queste, tuttavia, c'era la domanda di una fan che si preoccupava di come avesse superato la morte della mamma Palmina perché anche lei stava passando attrvaerso lo stesso dolore che provò Anna. Lei ha risposto in maniera molto umana e dolce: «Diciamo che andare dallo psicoterapeuta aiuta. Io lo faccio da anni. Sento la sua mancanza ogni giorno e non c'è notte in cui il mio ultimo pensiero non sia rivolto a lei. So però che c'è sempre... Quando sono insicura, quando qualcosa mi spaventa o quando con un figlio adolescente ho le mie paturnie, la sento con me e c'è sempre una vocina che mi aiuta a sentire il suo consiglio Si fa sentire, non so come... e questo mi basta, anche se da quel dolore non si guarisce mai».

I fan hanno cercato di risollevarle il morale con domande più divertenti e cercando di riportarle alla memoria momenti più felici, ma sono consapevoli che l'addio al proprio genitore, soprattutto quando lo si è amato così intensamente, è la cosa più difficile al mondo.

