Anna Tatangelo, passione irrefrenabile in braccio a Mattia Narducci: baci bollenti a suon di musica a Ibiza

di Redazione web

Anna Tatangelo, 36 anni, sta vivendo un'estate bollente insieme al nuovo fidanzato, il modello Mattia Narducci, 26 anni. I due si frequentano già da qualche mese, ma le presentazioni in famiglia sono già avvenute qualche settimana fa. La differenza d'età tra i due sembra non scalfire il loro amore. Adesso la coppia sta pensando a godersi le vacanze estive a Ibiza, tra il mare e la musica dei locali dell'isola spagnola. Anna e Mattia non si nascondono più e sui social pubblicano momenti delle loro giornate sempre ricche di passione e amore. Proprio ieri sera i due hanno condiviso con i loro follower un ballo scatenato nel locale Ushuaia, mentre suonava il dj David Guetta.

Anna Tatangelo si trova a Ibiza con Mattia Narducci per passare le vacanze estive tra il mare e i locali dell'isola spagnola. I due hanno condiviso un momento molto hot sulle loro storie Instagram: i due ballavano avvinghiati tra loro e Anna aveva le gambe strette intorno al bacino di Mattia.

Anna Tatangelo sembra aver trovato l'amore tra le braccia del modello più giovane e la difficlile storia d'amore con Livio Cori, fatta di tira e molla, sembra solo un lontano ricordo, mentre adesso balla in braccio al nuovo fidanzato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 20:16

