Dopo il successo della scorsa edizione, Anna Tatangelo torna sabato 24 giugno, su Canale 5, con "Scene da un Matrimonio". La prima puntata partirà con la storia d’amore di Viviana e Gennaro, fidanzati da tre anni, entrambi della provincia di Napoli.

"Giusina in Cucina - Seacily Edition" torna sabato su Food Network: «Ho realizzato un sogno nato per caso»

Anna Tatangelo torna in tv con "Scene da un Matrimonio" da sabato 24 giugno. Prima puntata a Napoli

La dedica di Marco Mazzoli dopo la vittoria all'Isola: «A Paolo Noise e Chico Forti». Ecco che cosa ha detto

Anticipazoni

"Scene da un Matrimonio" mantiene la sua formula vincente raccontando l’avvicinamento delle coppie al giorno del ‘sì’ tra emozioni, ansie e incertezze. Il programma itinerante, condotto per la terza edizione consecutiva da Anna Tatangelo, toccherà, da nord a sud, alcune fra le più belle località italiane. Un’occasione imperdibile per conoscere e apprezzare anche le tradizioni, gli usi e i costumi legate ai territori in questa occasione di festa.

La prima puntata di questa edizione parte con la storia d’amore di Viviana e Gennaro, fidanzati da tre anni sono entrambi della provincia di Napoli.

Un giorno però Gennaro resta colpito dalla foto di una ragazza sui social. Quella ragazza è Viviana e da quel momento conoscerla e conquistarla diventa per lui un pensiero fisso. Sarà proprio grazie ad un suo consiglio professionale che Viviana inizierà a considerarlo, ma gli ci vorranno tre appuntamenti per riuscire a baciarla.

La distanza determinata dal covid e dal lockdown metterà il loro rapporto a dura prova, ma la voglia di stare insieme e vivere la loro storia d’amore sarà molto più forte. Il matrimonio è stato celebrato a Castellammare di Stabia presso la Basilica di Santa Maria di Pozzano e i festeggiamenti si sono svolti nella bella Villa Cimmino.

Come in ogni matrimonio all’italiana che si rispetti non mancheranno la cerimonia, il ricevimento e, soprattutto, sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. “Scene da un matrimonio” è un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA