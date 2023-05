Anna Tatangelo presenta ai fan il nuovo fidanzato (10 anni più giovane): chi è Mattia Narducci, il 26enne compagno della cantante

di Redazione web

Anna Tatangelo presenta ai fan il nuovo fidanzato. Di questo amore, infatti, è la stessa cantante a darne notizia pubblicando sui social foto in compagnia della sua nuova fiamma. Si tratta di un modello 26enne di Piacenza che soprende i fan. Scopriamo insieme chi è.

Chi è e cosa fa il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo

Mattia Narducci, 26 anni, modello di professione, originario di Piacenza. Alto, moro e visibilmente giovane: la Tatangelo non bada alla differenza di età e ne gode i vantaggi. Il giovane, infatti, è un modello Guess e Armani con oltre 100mila follower su Instagram. Tra le sue collaborazioni vanta anche Dolce e Gabbana, Versace e Brunello Cuccinelli.

Le amicizie nel mondo dello spettacolo, da Giulia Salemi a Andrea Damante, lo hanno portato sulle passerelle di fama internazionale. Pare, infatti, che sia stato Stefano Sala a presentarlo a Paul Marciano che lo avrebbe poi scelto come volto di Guess.

Le storie d'amore di Anna

I primi rumors sulla relazione tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci hanno preso piede grazie al settimanale Chi che aveva parlato di una fuga d'amore a Parigi.

La cantante vanta una famosa relazione con il collega Gigi D'Alessio e nell'ultimo anno, i fan si erano abituati a vederla in compagnia di Livio Cori: da settembre, però, la separazione dei due.

Oggi non sceglie un collega nel campo musicale, ma un modello di 10 anni in meno. Avrà capito che il segreto per una storia che regga è quello di non mischiare lavoro e amore?

