Anna Tatangelo e il nuovo fidanzato 26enne, esplode la passione a Ibiza: le foto hot. I fan approvano: «Brava»

di Redazione web

Anna Tatangelo e il fidanzato e modello Mattia Narducci si stanno godendo le vacanze a Ibiza. I due postano moltissime foto insieme su Instagram e sembrano essere molto felici e sereni. Lui ha 26 anni, 10 in meno di lei. L'età, però, non sembra essere affatto un problema e, anzi, anche i fan della cantante la incoraggiano a portare avanti la sua storia d'amore con il ragazzo che la rende così sorridente e spensierata.

Il post Instagram di Anna Tatangelo

Anna Tatangelo è innamoratissima del suo fidanzato Mattia Narducci e se, all'inizio della loro relazione, erano un po' restii ad apparire in pubblico o sui social, ora non si nascondono proprio più. Nelle scorse ore, la cantante ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di foto che la ritraggono insieme al modello. La didascalia è composta semplicemente da alcune emoticon.

L'ex compagna di Gigi D'Alessio si lascia immortalare accanto a Mattia mentre ride divertita, lo bacia sulla guancia oppure lo bacia appassionatamente in acqua.

I commenti dei fan

I fan di Anna Tatangelo sono molto felici che abbia ritrovato la felicità accanto al modello e qualcuno scrive: «Brava Anna ..anch’io cinquantenne con uno di 28», «Siete di una bellezza infinita entrambi» oppure ancora «Ma chi dice che Anna sembra la mamma, l'ha vista bene?».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Luglio 2023, 18:47

