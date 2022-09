Anna Tatangelo, morta la mamma Palmira: aveva 67 anni. «È una roccia, mi ha insegnato tantissimo»

di Angela Casano

Grande dolore per Anna Tatangelo. Si è spenta a 67 anni Palmira Vinci, la mamma della cantante. Stava lottando da tempo contro una grave malattia, ma la mattina del 29 settembre la morte ha messo fine alle sue sofferenze. La donna si è spenta a Sora, in provincia di Frosinone, dove era apprezzata e conosciuta da molti membri della comunità cittadina perché vendeva le ciambelle al mercato il giovedì con il suo bancone.

Il rapporto con la mamma

«Mia madre è una roccia, un carrarmato. Mi ha insegnanto tanto in questi anni, tantissimo». Parlava così Anna Tatangelo, un anno fa, ospite di Mara Venier a Domenica In. La cantante non aveva mai nascosto la preoccupazione per la condizione di sua madre, negli ultimi anni, infatti, aveva postato diverse foto sui social network che le ritraevano insieme. E Anna si era confidata con i follower, raccontando di quanto avesse un legame forte con l'adorata mamma e di come questi anni siano stati duri a causa della malattia.

Anna Tatangelo ha preferito il silenzio. Fino a questo momento, non ha voluto postare nessun commento a riguardo. La notizia è arrivata dai media locali, dove è stato riportato anche il giorno in cui si terranno i funerali: saranno celebrati domani alle 15.30 presso la chiesa dei Padri Passionisti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 10:47

