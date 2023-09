Anna Tatangelo, scatti sexy con il fidanzato. Il messaggio che la commuove: «Amore eterno»

di Redazione web

Anna Tatangelo (36 anni) e Mattia Narducci (26 anni) si frequentano da qualche tempo e l'amore tra i due sembra andare a gonfie vele. La differenza d'età non sembra toccare minimamente il loro rapporto che, dopo le presentazioni in famiglia e al figlio Andrea (13 anni) sembra aver raggiunto un equilibrio molto solido.

Mamma Anna apprezza molto il supporto del figlio più piccolo, avuto dal matrimonio con Gigi D'Alessio e il piccolo Andrea non manca di mostrarle quanto le vuole bene.

La cantante ha condiviso alcuni scatti motlo sensuali insieme al fidanzato Mattia. Andiamo a vederli insieme.

Anna Tatangelo e gli scatti hot con il fidanzato

Anna Tatangelo si trova a Milano per seguire la MFW, tra sfilate di moda ed eventi esclusivi, come quello organizzato da Patrizia Pepe dove la cantante ha posato per i fotografi e per alcuni scatti personali, insieme al fidanzato Mattia Narducci. Anna era molto sexy nel due pezzi firmato Patrizia Pepe: top in lattice azzurro accompagnato da una minigonna dello stesso tessuto e stivali alti neri a completare il look.

Le foto condivise sui social mostrano Anna e Mattia sempre più complici, mentre si scambiano baci e abbracci che lui commenta con «Forever».

Il messaggio d'amore

Anna Tatangelo ha poi voluto condividere un messaggio inviato dall'altro amore della sua vita, suo figlio Andrea che l'ha lasciata senza parole, fino alle lacrime. Andrea scrive: «Volevo scriverti questo messaggio per dirti quanto sei importante nella mia vita e quanto ti amo. Tu sei la persona che mi ha dato la vita, che mi ha cresciuto con amore e che mi ha sempre supportato in ogni decisione. Sei stata presente in ogni momento, anche quando ho commesso errori, mi hai sempre perdonato e mi hai aiutato a rialzarmi. Il tuo amore incondizionato ha reso il mio cuore pieno di gioia e gratitudine. Sei la mia roccia, la mia guida, la mia forza. Non riesco nemmeno a immaginare la mia vita senza di te. Sei un esempio di donna straordinaria, con la tua gentilezza, la tua generosità, la tua pazienza e la tua dolcezza. La tua saggezza mi ha insegnato tanto e mi ha fatto diventare la persona che sono oggi. Sono grato per ogni insegnamento che mi hai trasmesso e per ogni momento di condivisione che abbiamo vissuto. La tua saggezza mi ha insegnato tanto e mi ha fatto diventare la persona che sono oggi. Sono grato per ogni insegnamento che mi hai trasmesso e per ogni momento di condivisione che abbiamo vissuto insieme. Anche se a volte può sembrare scontato, voglio dirti che ti amo con tutto il mio cuore. Non importa quanto tempo passi, quanto distante sia fisicamente, il mio amore per te è eterno.

