Anna Tatangelo, colazione a letto con Mattia nella suite da 600 euro a notte

La storia d'amore tra Anna Tatangelo (36 anni) e Mattia Narducci (26 anni) continua a gonfie vele e la cantante non ha più timore di condividere le loro avventure insieme sul suo profilo Instagram. La differenza d'età tra i due, oltre 10 anni, aveva inizialmente suscitato molti pettegolezzi, ma la relazione prosegue da parecchi mesi e la passione sembra non mancare mai.

Dopo un'estate di fuoco, tra scatti hot e baci appassionati, Anna e Mattia hanno deciso di trascorrere il weekend autunnale insieme a Milano, in un hotel a 5 stelle, il Magna Pars.

Andiamo a scoprire qualcosa in più di questa fuga molto romantica e molto lussuosa.

Anna Tatangelo e la fuga d'amore a 5 stelle

Anna Tatangelo e Mattia Narducci hanno alloggiato in un hotel a 5 stelle a Milano, il Magna Pars in una delle suite più eleganti e costose, da oltre 600 euro a notte. La coppia ha condiviso un momento molto intimo della mattinata: la colazione a letto, con la cantante in pigiama verde smeraldo di seta e il modello a petto nudo, sorridenti e felici come non mai.

Sulle lenzuola bianche ci sono caffè, cornetti, pancakes e frutta.

