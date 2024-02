Sanremo, chi dopo Amadeus? Alessandro Cattelan in pole, poi Maria De Filippi: ma c'è in lizza anche un ex di Belen. Tutti i nomi

di Redazione Web

L'era di Amadeus a Sanremo si è ufficialmente chiusa: chi sarà il nuovo conduttore? Con 5 mandati, di cui l'ultimo da record, il conduttore può tornare ai pacchi di Affari Tuoi con il cuore pieno di orgoglio e soddisfazione per il lavoro svolto. Con la sua semplicità è riuscito a guadagnarsi l'affetto del pubblico che adesso sognerebbe per un lui un sesto Sanremo, ma lui non ci sta più. «Ho bisogno di nuovi stimoli, ho dato tutto quello che potevo dare», ha rivelato durante le interviste a Sanremo e a nulla sono serviti gli applausi dell'ultima conferenza stampa di questo festival che lo hanno fatto commuovere.

Oggi è un nuovo giorno e i fan di Sanremo, dopo aver dichiarato il proprio amore ad Amadeus, sono pronti a cercare il suo sostituto per Sanremo 2025. Chi guida la ricerca? Fiorello che sta già facendo alcune telefonate, ma non solo lui.

Il toto nomi

Archiviata un’altra edizione da record, in Rai il pensiero è già a Sanremo 2025 e al conduttore che dovrà prendere il posto di Amadeus, ai saluti dopo cinque Festival di gran successo. Per gli esperti di Snai sarà la volta di un new-entry, con Alessandro Cattelan - attualmente in onda su Rai2 “Stasera c’è Cattelan” - in pole a 3,50, su Stefano De Martino, nome caldo nelle ultime ore, a 5,50, con il ritorno di Carlo Conti, già direttore artistico tra 2015 e 2017, offerto a 6,50. Tuttavia, riferisce Agipronews,i bookie non scartano del tutto un ripensamento di Amadeus, visto a 7,50, stessa quota della prima donna in lavagna, Maria De Filippi e di due mostri sacri della televisione come Gerry Scotti, mai in passato all’Ariston e Paolo Bonolis, già conduttore del Festival per due edizioni.

Per adesso ancora nulla, toccherà aspettare ancora qualche mese prima di sapere chi avrà il compito di succedere Amadeus.

