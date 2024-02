Televoto Sanremo, perché Geolier non è stato boicottato dalla sala stampa: come si è arrivati alla vittoria di Angelina Mango. Tutti i voti

Angelina Mango ha vinto Sanremo 2024 nonostante le preferenze espresse con il televoto avessero attribuito a Geolier - secondo classificato - il 60% dei voti. Il Festival funziona così, non è certo la prima volta che un cantante favorito dal pubblico non riscuota lo stesso successo in Sala Stampa. Eppure quest'anno la forbice tra i primi due classificati è stata talmente ampia da aver scatenato un acceso dibattito, nel quale si è inserito anche il Codacons chiedendo di fare chiarezza.

Da parte sua, la Rai ha reso pubblici i risultati delel votazioni di ogni serata, dimostrando che non c'è stato alcun "complotto" da parte della Sala Stampa per sfavorire Geolier una volta realizzato che il rapper di Secondigliano aveva dalla sua una fanbase di proporzioni mai viste prima: il giudizio dei giornalisti nei suoi confronti è stato sin dalla prima sera piuttosto negativo, facendolo finire nella parte più bassa della classifica.

Ma andiamo a vedere come si sono espresse le tre giurie nelle votazioni delle cinque sere del festival e come si è arrivati al risulato che ha portato Angelina Mango alla vittoria.