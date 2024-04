Geolier e Valeria D'Agostino, amore finito? Lui chiarisce tutto sui social: «Questo periodo è stato troppo sia per me che per te»

di Cristina Siciliano

Geolier, icona generazionale e fenomeno musicale del momento, è solito a proteggere la sua sfera più intima. Il rapper infatti dopo le voci su una presunta rottura con la fidanzata Valeria D'Agostino, è tornato solo oggi sui social per fare chiarezza in merito a tale situazione. E quindi, chiunque avesse dubbi sul loro amore adesso può dormire su quattro cuscini. Geolier ha infatti pubblicato una carrellata di foto e di video quotidiani e una romantica dedica che descrive, con parole sincere e semplici, il suo amore per Valeria. Una dichiarazione d'amore ad hoc che sta subito facendo il giro del web.

La dedica di Geolier

«Questo periodo è stato troppo sia per me che per te - ha scritto Geolier su Instagram -.

Il rapper ha concluso: «Solo tu, solo noi. Tu Sei la donna, la mia. Tutto passa, tu no».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 21:27

