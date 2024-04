Annalisa batte i Maneskin: recordi di dischi di platino grazie a “Sinceramente” e Fedez

di Cecilia Legardi

La cantautrice Annalisa taglia un nuovo traguardo con le vendite dei suoi brani superando persino i famossissimi Maneskin. Ecco i dischi di Platino collezionati dalla vocalist italiana.

Il successo di Annalisa

Il brano di Annalisa Scarrone dal titolo "Sinceramente" ha da poco conquistato il doppio platino e ha scalato le classifiche in 6 Paesi diversi. La cantante non smette di stupire con le sue canzoni che raggiungono una soglia straordinaria per quanto riguarda le vendite, sorpassando anche i traguardi ottenuti dai Maneskin.

"Disco Paradise", invece, registrata insieme a Fedez, si è già aggiudicata 4 Dischi di Platino e uno d'oro in Polonia. Adesso arriva il momento di premiare il singolo "Bellissima", con cui Annalisa si guadagna il quinto Disco di Platino. Attualmente la cantautrice è impegnata nel tour Tutti nel Vortice. Nelle tappe passate, hanno cantato con lei Alessandra Amoroso, Gigi D'Alessio e Gianni Morandi. Intanto anche Angelina Mango con "Ci pensiamo domani" conquista il 4° platino, mentre Rose Villain e Guè Pequeno prendono il platino per "Come un tuono".

