Damiano David "divo" del cinema: suo il volto per lo spot della Maserati

di Serena De Santis

Altro che frontman dei Maneskin, adesso Damiano David è diventato il leader della Maserati. Il cantante è stato scelto come volto protagonista dello spot che mira a promuovere le nuove auto elettriche prodotte dalla casa di Modena, che ha come obiettivo quello di inaugurare una nuova era per le auto sportive.

Nel video, della durata di 90 secondi, l'artista romano interpreta i panni di un divo, con quel fare scanzonato e sofisticato che, al tempo stesso, sottolinea il fascino e la classicità tipici del nostro Paese.

Una star "old style"

Saluta con fare distratto e "snobba" le donne, che cadono tutte ai suoi piedi. L'atmosfera e i colori da Dolce Vita fanno solo da sfondo al vero protagonista della scena, Damiano David che, per la pellicola di Buddy Film della regia di Gabriele Mainetti, si è trasformato in una vera e propria star del cinema, in stile Mastroianni.

Nelle scene si vede Damiano che esce da un hotel di lusso, per poi salire velocemente nella sua nuova macchina sportiva, senza degnare di uno sguardo i fotografi.

Come riporta Vogue Italia, per le riprese il cantante ha indossato un completo dalle tonalità color biscotto, con un veloce cambio d'abito che ha fatto intravedere gli addominali scolpiti colorati dai tatuaggi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA