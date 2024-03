Maneskin al capolinea? Tra voci di crisi e progetti da solisti, cosa sta succedendo

di Alessia Di Fiore

I Maneskin sono al capolinea? A dare il via a una presunta crisi sono state le parole del frontman della band, Damiano David, che durante un'ospitata al podcast The Allison Hagendorf Show, di una nota giornalista musicale americana, ha detto: «Potrebbe essere una cosa positiva o anche distruttiva», ha affermato l'artista a proposito di una possibile carriera da solista.

«I Måneskin sono le mie fondamenta, il mio scudo. Allo stesso tempo credo arrivi il momento in cui ogni artista debba sperimentare con se stesso. Penso che un progetto oneman potrebbe aiutare le persone a capire meglio il gruppo. Perciò trovo la possibilità intrigante. Vorrei arrivassimo al punto in cui ognuno di noi porta avanti un progetto da solista, così quando torneremo insieme saremo pieni di idee e stimoli».

L'inizio della fine?

Sebbene la band a breve inizierà un nuovo tour i fan non possono fare a meno di chiedersi se sia quello conclusivo della loro carriera come collettivo. Numerosi sono gli indizi che hanno destato sospetti nel pubblico a partire dal nuovo stile di vita adotatto dai componenti del gruppo: Damiano ha lasciato l'Italia per trasferirsi a Los Angeles dove ha iniziato una frequentazione con l'attrice americana Dove Cameron e da qualche tempo ha iniziato a fare qualche serata da solista, Victoria suona come dj in giro per il mondo e ha addirittura annunciato il suo primo tour, Thomas è diventato un'icona di stile e prende parte a tutti gli eventi moda, mentre Ethan sembrerebbe essere rimasto a roma...

