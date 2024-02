Victoria De Angelis, reggiseno e colbacco per un progetto da solista senza i Maneskin

di Alessia Di Fiore

Super sexy la bassista dei Maneskin, Victoria De Angelis, nelle foto di lancio del suo primo mixtape da solista Victoria's treat pubblicate sul suo profilo instagram.

La musicista ha deciso di indossare per l'occasione degli slip in raso color rosa con la scritta "Victoria" e un colbacco in pelo nero che arriva fino alle spalle riprendendoo la stessa texture del reggiseno total black con le coppe in pelo.

A rendere il look ancora più dark e trasgressivo dei polsini in pelle tempestati di borchie e un enorme ciondolo a forma di croce.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA