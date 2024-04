Al Brancaccio "Vlad Dracula", Annalisa fa il tutto esaurito al Palasport. All'Auditorium la XIX edizione del Festival delle Scienze

di Donatella Aragozzini

Ancora tanti appuntamenti imperdibili, nel terzo weekend di aprile.

Per quanto riguarda il teatro, musica, video, nuove luci ed effetti speciali capaci di rendere ancora più immersiva l’esperienza teatrale si fondono in “Vlad Dracula”, musical innovativo e rivoluzionario dove il diabolico vampiro nato dalla penna di Bram Stoker è calato in un mondo steampunk di fine 800, quando lo sfruttamento delle nuove risorse energetiche ha dato inizio ad un pericoloso conto alla rovescia che porta fino ai giorni nostri, e vuole sensibilizzare gli spettatori, rendendoli consapevoli che il tempo a disposizione è sempre meno (Brancaccio, fino al 21 aprile). Proprio il tempo è al centro dello spettacolo di Attilio Fontana e Emiliano Reggente “Tanto tempo ma’ (La fine del mondo in 80 minuti)”, che racconta i conflitti umani dalla preistoria all'iper futuro dominato dall’intelligenza artificiale (Teatro Lo Spazio, venerdì e sabato), mentre storie e stati d'animo si intrecciano in “Intramuros”, con Carlotta Proietti, ambientato in un carcere dove un giovane regista tiene un seminario di teatro (Sala Umberto, fino al 28 aprile), e in “Roma 1849”, dove Blas Roca Rey fa rivivere gli ideali risorgimentali, l'eroismo, la rabbia e la disperazione che sprigionano i versi del poeta romano Cesare Pascarella sui giorni del 1849 in cui la città eterna e il suo popolo resistettero all’assedio delle truppe francesi (Teatro Belli, domenica). All'insegna dell'umorismo elegante “Come ammazzare la moglie o il marito senza tanti perché”, celebre commedia di Antonio Amurri che punta il dito sulla vita di coppia e presenta in modo esilarante le dinamiche che caratterizzano, a volte inconsapevolmente, il vivere quotidiano (Teatro Tor Bella Monaca, fino a domenica), mentre è un viaggio tragicomico, tra surrealismo e realtà, “Una nit- Storia di un clown che non sa come si muore” (Teatro Kopò, sabato e domenica).

Per la musica, oltre alla data romana del tour di Annalisa già sold out (Palazzo dello Sport, domenica), da segnalare il concerto di Alan Sorrenti (Alcazar, venerdì), la serata di Max Paiella a suon di blues, swing e pop (Teatro del Lido, domenica), l'insolito “duello” tra il cantautore Giovanni Truppi e l'eclettico inventore dell'electro-bobalin Sibode Dj (domenica) e il live della formazione The Cinema Show Quintet, che rende omaggio ad alcuni dei più grandi compositori per il grande schermo ma anche al rock degli anni Settanta (Museo del Saxofono, sabato).

Infine, due festival ricchi di spunti per tutta la famiglia. Il primo è il Festival delle Scienze di Roma, giunto alla sua XIX edizione, che quest'anno ha come tema “Errori e Meraviglie” e prevede più di 100 ospiti, tra scienziati di fama internazionale e intellettuali, oltre 150 eventi tra conferenze, laboratori, exhibit, spettacoli ed eventi per famiglie (Auditorium Parco della Musica, fino a domenica); l'altro è ElectroKids, la prima kermesse di arte digitale e videomapping interamente dedicata a bambini e ragazzi, con installazioni interattive e realtà virtuale, fantasmagorici videomapping e una sala immersiva di 200 metri quadrati dove gli spettatori potranno immergersi totalmente nell’ipnotica arte di uno dei principali artisti del Novecento, Gustav Klimt, mentre nei weekend è possibile partecipare a laboratori gratuiti per diventare artisti digitali (VR arena, Casilino Sky Park, fino al 28 aprile).

