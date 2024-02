Gigi D'Alessio: «Geolier a Sanremo trattato come me e Nino D'Angelo: doveva vincere, ma la sala stampa non ha voluto»

Il secondo posto di Geolier alla 74esima edizione del Festival di Sanremo non è andato giù a molti. Il rapper napoletano, alla sua prima partecipazione, può vantare già due primati: il primo a cantare una canzone interamente in dialetto napoletano e la percentuale di voto da casa durante la serata finale più alta di sempre, oltre il 60%. Eppure nella serata delle cover, dove ha vinto presentando un medley in compagnia di Guè, Luchè e Gigi D'Alessio, durante la premiazione in molti hanno lasciato il posto in platea, uscendo da teatro, tra fischi e boati. Uno spettacolo aberrante per Gigi D'Alessio, che lo ha commentato in una intervista al quotidiano La Repubblica.