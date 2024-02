Loredana Bertè: «Geolier secondo a Sanremo? Mia sorella Mia Martini arrivò nona con "Almeno tu nell'universo". Un’ingiustizia»

di Dajana Mrruku

Loredana Bertè è stata una delle protagoniste di Sanremo con la sua Pazza, un brano accolto calorosamente dalla critica che l'ha festeggiata consegnandole il premio Mia Martini. Da molti è stata definita la vincitrice morale, ma lei, a 73 anni non ci sta, «c’è un regolamento e c’è un vincitore. Non ho bisogno di pacche sulle spalle e non mi piacciono i contentini». Il legame con il premio dedicato alla sorella, Mia Martini, è molto forte e la cantante ha rivelato che sperava con tutto il cuore di riceverlo per portarlo a casa, insieme.

Nonostante lei non debba più dimostrare niente a nessuno, nella sua ultima intervista al Corriere della Sera, Loredana Bertè si è tolta un sassolino dalla scarpa su Sanremo.

Loredana Bertè, il ricordo di "Almeno tu nell'universo"

Loredana Bertè ha espresso la sua felicità nell'avere tra le mani in tanto sognato Premio della Critica Mia Martini. Sulla polemica inerente al televoto (che ha visto vincitore Geolier con il 60%, percentuale più alta in tutta la storia del festival) e la sala stampa, Loredana ha le idee ben chiare: « Le polemiche sono sempre di casa al Festival e del resto questo è spesso accaduto: ma secondo voi nel 1989 “Almeno tu nell’universo” di mia sorella meritava il nono posto? Eppure è andata così».

Sul suo profilo Instagram, Loredana ha scritto: «Mimì, lo abbiamo portato a casa! Non riesco ancora a credere di aver vinto il Premio della Critica “Mia Martini”, non ci speravo più! Questo premio per me è sempre stato irraggiungibile, un po’ una ferita nel cuore. È un cerchio che si chiude, una cosa stupenda e anche un po’ surreale.

