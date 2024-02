Che tempo che fa, non va Angelina Mango ma Annalisa. Fabio Fazio: «Già un tormentone»

di Dajana Mrruku

Una puntata ricca quella di Che tempo che fa che ha accolto una delle protagoniste assolute della 74esima edizione del Festival di Sanremo, Annalisa. Amadeus e Fiorello in diretta sabato 10 febbraio avevano detto: «Il cantante che vince (Annalisa Mango, ndr.) non potrà vedere sul Nove per due settimane è un'altra delle nuove regole messe da Belzebù». Annalisa, però, che non ha vinto ma si è classificata terza, domenica 11 febbraio ospite della trasmissione si è esibita su Nove sulle note di "Semplicemente". «È già un tormentone!» commenta Fabio Fazio. Uno dei momenti più attesi della serata è stato l'ingresso di Luciana Littizzetto che ha commentato i look di Sanremo.

Lucianina che commenta #Sanremo2024… aspettavamo solo questo 🔥 #CTCF — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 11, 2024

Luciana Littizzetto, i look di Sanremo

«Ma che gambe ha Loredana Bertè? Sembrano quelle di una 16 enne.

La comica ha notato poi, un fil rouge tra i look degli artisti in gara: «Invece una cosa che ho notato tanto nei cantanti maschi è che hanno tutti i vestiti molto più grandi di loro. Fino all’anno scorso c’era solo Mahmood, adesso tutti», ha spiegato.

