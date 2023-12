Che tempo che fa, Mahmood assente a sorpresa. Il "dispetto" Rai a Fazio, Littizzetto: «È la nuova regola per Sanremo»

di Dajana Mrruku

La puntata di Che Tempo Che Fa è iniziata con un giallo che Luciana Littizzetto ha voluto chiarire appena arrivata in studio. Fabio Fazio, insieme a lei, hanno sciolto il mistero dell'assenza del cantante Mahmood che era stato annunciato come ospite durante la puntata di oggi, 3 dicembre.

«Ma non doveva esserci Mahmood stasera?» ha chiesto Lucianina con aria innocente. Andiamo a scoprire che cosa ha detto Fazio e il motivo dietro l'assenza del cantante.

Il giallo di Mahmood

«Stamattina la casa discografica ci ha comunicato che, dal momento che va a Sanremo, non poteva venire per delle nuove regole», ha chiarito Fabio Fazio che si è mostrato un po' perplesso.

Luciana Littizzetto ha colto la palla al balzo per per tirare una frecciatina alla Rai: «Non ospiteremo neanche il vincitore di Sanremo? Una regola di stamattina fatta apposta?».

«Noi abbiamo sempre avuto il vincitore. La circolare dice che per due giorni dopo il festival, potranno andare solo nei programmi Rai. Ci dispiace per Mahmood, per tutto il pubblico che lo aspettava», ha voluto chiudere così Fabio Fazio, con toni pacati.

