Amadeus e Fiorello a “Che Tempo che Fa” da Fabio Fazio: «Il nostro ultimo Sanremo, poi apriremo una pagina OnlyFans. Tu uomo Rai pagato da altri»

Con Fabio Fazio questo e altro: questa domenica 4 febbraio, il conduttore ha ospitato Amadeus e Fiorello, i due protagonisti dell’evento televisivo più atteso dell’anno. Il direttore artistico del Festival di Sanremo e il co-conduttore della serata della finale, come da tradizione, non sono ovviamente in studio a Milano ma in collegamento da Sanremo ed hanno raccontato l'imminente edizione che inizierà da martedì 6 febbraio, per concludersi sabato 10 febbraio. D'altronde, per Fabio Fazio non è affatto una novità ospitare il conduttore del Festival a ridosso della kermesse canora più seguita d'Italia, anzi si tratta di una tradizione che proseguiva ormai da anni, come quella di avere ospite il vincitore di Sanremo nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione della vittoria.