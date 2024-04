Che tempo che fa, Francesca Fagnani e Antonio Scurati ospiti di Fabio Fazio domenica 28 aprile: le anticipazioni

di Redazione web

Colpaccio di Fabio Fazio, un altro. «In questo 25aprile vi annunciamo che, domenica a CTCF sul Nove, saremo felici di ospitare Antonio Scurati». Lo scrittore, finito nella bufera mediatica dopo l’episodio di censura della Rai sul monologo sul 25 aprile che avrebbe dovuto leggere in diretta nel programma «Che sarà» di Raitre condotto da Serena Bortone, risponderà alle domande di Fabio Fazio nella puntata in onda domenica 28 aprile. Leggerà il monologo «incriminato»? Molto probabilmente si. Ma non finisce qui, vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti di Che tempo che fa, di domenica 28 aprile.

Che Tempo che fa, gli ospiti di Domenica 28 aprile

Dopo aver annunciato che a Che tempo che Fa, domenica arriverà Antonio Scurati, nella bacheca social del programma appare un altro nome: «Facciamo una belvata: vi annunciamo che questa domenica a Che Tempo Che Fa sul Nove ospiteremo Francesca Fagnani».

Una “rimpatriata” per Fagnani, che proprio sul Nove aveva realizzato le prime edizioni (da marzo 2018 a giugno 2019) del suo programma di interviste, prima dell'approdo su Rai 2 nel 2021.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 14:42

