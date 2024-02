Sanremo 2024, Fiorello: «Il vincitore non andrà da Fabio Fazio». La risposta di Che tempo che fa: «Ci fischiano le orecchie»

La finale di Sanremo è ancora nel vivo e Fabio Fazio è stato già nominato parecchie volte. Tutta "colpa" di Fiorello che non perde occasione di far riferimento al conduttore, soprattutto quando, seduto sulla struttura rotonda dove poco prima si è esibito Roberto Bolle, dice: «Che bello, è di Fabio Fazio? Fabio, come va da quelle parti? Guarda quanto roba c'abbiamo qua, il budget... Vedi questo vestito? Giorgio Armani! Dicono che facciamo la pubblicità occulta, ho fatto quella palese». E chiede ad Amadeus quale sia il suo stilista: «Gai Mattiolo», la risposta. «Siamo molto eleganti», conclude Fiorello, ma le frecciatine non sono ancora finite.

Sanremo 2024, la diretta della finale