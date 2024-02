Fiorello: «Ultimo Sanremo per Amadeus? Lui poi passa al Nove che paga di più e si compra la villa di Silvio Berlusconi»

di Redazione Web

Un'altra mattinata all'insegna della satira di Fiorello su Viva Rai2, in diretta dal Foro Italico. Durante la rassegna stampa dello showman non poteva mancare il riferimento alla vendita della villa di Silvio Berlusconi, Villa Certosa, e l'invito da Fabio Fazio a "Che tempo che fa", in onda sul Nove. Ospiti della puntata tanto attesa saranno proprio lo stesso Fiorello e l'immancabile Amadeus, che si prepara a condurre la sua ultima edizione del Festival di Sanremo, la 74esima.

Ultimo appuntamento della settimana per il Mattin Show dei record. Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda salutano il pubblico del Foro Italico prima della grande partenza per Sanremo. In collegamento dall’ Ariston, come promesso all’inizio della settimana, c’è Alessia Marcuzzi che svela in diretta l’insegna e il nome del nuovo glass di Viva Rai2!, allestito proprio di fronte al Teatro: si chiamerà Aristonello! Riflettori sul Festival, dunque, ma senza per questo trascurare la rassegna stampa del giorno. «È in vendita Villa Certosa, la Neverland di Berlusconi, pensate a soli 500 milioni», legge Fiorello dalla rassegna stampa. «In omaggio vi daranno anche il famoso vulcano. Vi dico solo che i giardinieri sono i Ferragnez. Vi consiglio di fare subito le vostre offerte prima che qualcuno della Nove ne approfitti!».

L'invito da Fazio

E, tra le varie notizie, non poteva di certo mancare un commento scherzoso dello showman all’annuncio che vede protagonisti Amadeus e lo stesso Fiorello, domenica ospiti di Fabio Fazio. «Un’altra grande polemica si è scatenata in queste ore, ma io già lo so dove vuole arrivare Amadeus», ha annunciato. «Dato che questo sarà il suo ultimo Sanremo, lui prima va da Fazio, poi lascia il Festival e quindi passa alla Nove, che paga tantissimo.

