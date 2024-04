Chi l'ha visto, Jennifer scomparsa da otto giorni. Mamma Veronica disperata: «Aiutatemi a trovarla, ha solo 14 anni»

di Sara Orlandini

La nuova puntata di Chi l'ha visto è cominciata con la storia di Jennifer, una 14enne di Novara che è scomparsa da più di una settimana. Federica Sciarelli ha spiegato: «Sono otto giorni che Jennifer non torna a casa, è scomparsa il 17 aprile scorso». La giornalista, poi, si è collegata con la mamma della ragazza, Veronica che ha spiegato: «Jennifer è andata a scuola con la sorella come fa tutte le mattine ma lì non è mai arrivata. Ha preso anche il mio cellulare, ho provato a chiamare anche a quello ma non ha mai risposto, risulta spento».

La testimonianza di mamma Veronica

Veronica, la mamma di Jennifer era collegata in diretta con Federica Sciarelli e ha spiegato: «Jennifer è scomparsa a Novara da sette giorni. Non è mai andata a scuola, è scesa in stazione ma la sua amica non è mai andata a prenderla. Io penso che abbia preso il treno e sia andata a Milano, lei frequenta zona Loreto e Garibaldi e l’ultima posizione del telefono è a San Donato milanese. Non risponde al telefono. Noi siamo qui, la aspettiamo. Lei è piccola, ha 14 anni, io la voglio trovare perché mi manca, mi manca tutto: quando facevamo la cena, quando la mettevo a letto. Io non ho più una vita, non ce la faccio più, è un dolore insopportabile. Se qualcuno sa qualcosa, vi prego parlate».

“Aiutatemi a ritrovare mia figlia, ha solo 14 anni”: Appello della mamma di Jennifer, scomparsa il 17 aprile da #Novara. L’ultima cella telefonica agganciata a #SanDonatoMilanese. “Lasciatela tornare a casa”. Qualcuno ha informazioni utili?#chilhavisto→ https://t.co/7Lr0FRgW0e pic.twitter.com/79oGfDi41s — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) April 24, 2024

La disperazione di Veronica

Mamma Veronica è davvero distrutta, non riesce a darsi pace per la scomparsa della figlia Jennifer.

