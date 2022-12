Meghan Markle: chi è Christopher Sanchez, il presunto amante con cui avrebbe tradito il principe Harry

di Redazione web

Ormai da settimane si parla di un eventuale divorzio tra Meghan Markle e il principe Harry, e uno dei motivi che spingerebbe la relazione al capolinea è il presunto tradimento della duchessa di Sussex con la sua guardia del corpo, Christopher Sanchez. Ma chi è l'uomo che da ormai sei mesi è entrato nello staff dei bodyguard dei Duchi di Sussex?

Nato a Houston, in Texas, Christopher Sanchez è figlio di un vigile del fuoco. Mosso probabilmente dalla figura del papà, Christopher dopo aver frequentato per un certo periodo l'università, decide di abbandonarla per aprire le porte a un altro destino: si è unito, infatti, alle forze di polizia.

Ha indossato la divisa per tre anni, poi ha svoltato di nuovo la sua vita diventando una guardia del corpo. Da questo lavoro, Sanchez ha ottenuto tante soddisfazioni: passando dai servizi segreti americani, è arrivato a lavorare alla Casa Bianca, prima al servizio del presidente Usa George W. Bush e poi del suo successore Barack Obama.

«Ho trascorso cinque anni accanto al presidente e sono stato abbastanza fortunato da essere presente durante una transizione, quindi ho trascorso gli ultimi due anni e mezzo con il presidente Bush e i primi due anni e mezzo anni del presidente Obama. Ero solo grato di farne parte», ha raccontato in un'intervista al podcast Always Moving Forward.

Dopodiché ha deciso di ritornare alla sicurezza in ambito privato ed ora è vicepresidente della società Torchstone Global, che tra i suoi clienti vanta celebrità di ogni tipo. Compresi il principe Harry e la consorte Meghan Markle.

Da qui è scoppiato lo scandalo: secondo un'indiscrezione del settimanale Touch, infatti, tra l'attrice e la guardia del corpo sia nato del tenero e che i due avrebbero intrapreso una relazione che avreebbe portato la richiesta del divorzio da parte del secondogenito di Re Carlo III.

