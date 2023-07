Sposati da 80 anni, marito (105 anni) e moglie (100) muoiono a 4 ore di distanza: «Erano una cosa sola»

di Redazione web

Una storia d'amore durata una vita, alla quale solo la morte è riuscita a mettere fine quella tra due centenari sposati da 80 anni e deceduti lo stesso giorno a distanza di quattro ore l'uno dall'altra. La prima ad ammalarsi è stata la moglie, di 100 anni, e suo marito, 105, non è riuscito a sopportare il dolore di vederla andare via da casa per il ricovero in ospedale, così si è lasciato andare a sua volta: è stato il primo ad andarsene.

Sposati da 80 anni

Mamédio Alves Magalhães, 105 anni, e Ana Araújo Magalhães, 100 anni, erano una coppia brasiliana di Paranã. Nonostante non avessero mai avuto figli nel loro lungo matrimonio, entrambi erano circondati dall'affetto dei bambini che avevano aiutato a crescere sia in famiglia, sia nell'area rurale in cui vivevano. In particolare, a prendersi cura dei due centenari è stata una pronipote, la 38enne Ediana Quirino Magalhães, che ha raccontato ai media locali la storia di quelli che lei chiamava "nonni". La prima ad ammalarsi è stata Ana, che ha contratto una grave polmonite e, a causa della sua età, aveva poche possibilità di sopravvivere. «Erano una cosa sola.

La morte a poche ore di distanza

Le ultime ore di vita della coppia sono state separate: Memédio è morto in ospedale e Dona Ana a casa. «Venerdì, verso le 4 del mattino, abbiamo ricevuto una telefonata dall'ospedale. Quando erano circa le 8 del mattino, le persone che mi stavano aiutando sono andate a fare il bagno alla nonna e poi lei è 'andata'», ha raccontato la nipote. La donna ha spiegato che anche se aveva 105 anni, Memédio era lucido, mentre Dona Ana ricordava solo il nome di suo marito.

