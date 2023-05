Dieta, cosa mangiare (e cosa no) per vivere dieci anni in più e in buona salute

La dieta può essere una valida alleata per gudagnare fino a dieci anni di vita (in buona salute), e non è mai troppo tardi per cominciare a seguire lo stile di vita alimentare dei centenari, che non ha nulla a che vedere con il calcolo delle calorie o il peso delle proteine. E tantomeno l'assunzione di vitamine.

Se la genetica, secondo alcuni studi, influisce per il 25% sull'aspettativa di vita, tutto il resto dipende dallo stile di vita: dieta, esercizio fisico, ambiente circostante. Per quanto riguarda l'alimentazione, il consumo eccessivo di proteine, grassi saturi e zuccheri accelera non solo l'invecchiamento, ma anche le patologie come diabete, obesità, tumori, malattie cardiovascolari. Vediamo come prendersi cura del proprio corpo attraverso il cibo.